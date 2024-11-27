Важность укрепления межнациональных отношений обсудили в Подмосковье в рамках круглого стола по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие прошло в Мытищах. В нем приняли участие более 150 человек, в том числе представители Управления Министерства юстиции, национально-культурных автономий, религиозных организаций, «Молодой Гвардии», «Движения первых», РСО, волонтеров.

Участники отметили важность работы с молодежью по вопросам профилактики экстремизма и с целью информированности молодого поколения о вреде экстремистской идеологии.

Отдельное внимание уделили мероприятиям, посвященным 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, укреплению семейных ценностей, сохранению историко-культурного наследия России.