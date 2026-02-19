Ветеран СВО рассказал о наставниках в программе «Герои Подмосковья»

Он уточнил, что его наставником стал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

«Наша коммуникация проходит в очень комфортном режиме. Еще до начала образовательного процесса мы познакомились с ним лично и составили примерный план стажировки. Благодаря Дмитрию Владимировичу в первый этап стажировки мне удалось ознакомиться с работой администрации городского округа и ее отделов, понять, где могу быть наиболее полезен», — поделился Протченко.

Военный добавил, что благодарен своему наставнику за возможность принять участие в оперативных совещаниях, поскольку это помогло ему более детально ознакомиться с работой администрации.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.