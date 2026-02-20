Ветеран СВО рассказал о программе «Герои Подмосковья»

Обучение в рамках региональной программы «Герои Подмосковья» помогает участникам специальной военной операции посмотреть на жизнь под другим углом. Об этом заявил ветеран СВО, участник проекта Алексей Протченко.

«Полученный боевой опыт можно и нужно применять здесь, на гражданке. Ведь боевые действия — это в первую очередь про ответственность и командный результат», — сказал Протченко.

По его словам, вместе с обучением и опытом работы в коммерческой организации он сможет поменять направление деятельности и дальше приносить пользу стране.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.