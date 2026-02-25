Ветеран СВО рассказал о возможностях в рамках программы «Герои Подмосковья»

Региональная программа «Герои Подмосковья» предоставляет участникам участникам специальной военной операции широкие возможности для развития и адаптации, в том числе помогает лучше освоиться в обществе после сложных событий и найти свое место. Об этом рассказал старший лейтенант, участник проекта Денис Жуковский.

По его словам, программа ставит перед участниками конкретные задачи и поддерживает их на пути к достижению целей. Военные могут глубже понять, как устроена государственная система и как работают различные органы власти, расширить кругозор и сформировать понимание внутренних механизмов управления.

«Сама по себе программа очень хорошая и важная. Она раскрывает устройство государства, работу госорганов. Ты начинаешь лучше понимать, как все устроено и почему не всегда то, что мы хотим получить от государства, происходит мгновенно. Появляется понимание глубинных процессов при реализации проектов», — рассказал Жуковский.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

