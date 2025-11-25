Ветеринары Подмосковья с января провели более 2,5 млн мероприятий по охране здоровья животных

Ветеринары Подмосковья с января по октябрь провели свыше 2,5 млн мероприятий, нацеленных на охрану здоровья сельхозживотных. Промежуточные итоги работы специалистов подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, на бруцеллез проверили около 420 тыс. голов крупного рогатого скота и 85 тыс. голов мелкого рогатого скота. На туберкулез проверили 244 тыс. голов КРС, на лейкоз — 192 тыс.

Вакцинацию от парагриппа-3 провели 173 тыс. голов КРС, от инфекционного ринотрахеита — 170 тыс. Мелкому рогатому скоту провели 18 тыс. вакцинаций от бешенства и более 10 тыс. вакцинаций от оспы овец и коз. Кроме того, 132 тыс. голов КРС и 35 тыс. голов мелкого рогатого скота вакцинировали от сибирской язвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании современных технологий в сфере сельского хозяйства.