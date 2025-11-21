Ветеринары Подмосковья с начала года провели более 18 тыс. УЗИ и рентген-исследований

Подмосковные ветеринары за 10 месяцев провели более 18,2 тыс. ультразвуковых и рентгенологических исследований животным. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, УЗИ было проведено около 9,9 тыс., рентген-исследований — 8,2 тыс. Больше всего таких процедур провели в Домодедово — 3,7 тыс. УЗИ и 3,3 тыс. рентген-исследований. Также в лидерах — Мытищи и Одинцово.

В целом в регионе в ветклиниках установлено 50 УЗИ-аппаратов и 20 рентген-установок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании технологий и ИИ в сфере сельского хозяйства.