Визит-центр усадьбы Мелихово получил две престижные архитектурные премии

Проект визит-центра музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» завоевал две награды по итогам архитектурных конкурсов «АрхиWood» и «Дерево в архитектуре». Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Проект разработало архитектурное бюро «Рождественка». На конкурсе «АрхиWood» он получил премии в номинации «Общественное сооружение», а на конкурсе «Дерево в архитектуре» его признали «Лучшим реализованным проектом из дерева».

Визит-центр — это входной павильон на территории «Мелихово». Он выполнен из дерева и стекла и отсылает к образу дачи с ее традиционной верандой.

Сейчас на территории «Мелихово» ведется масштабная реконструкция. В этом году помимо строительства визит-центра открыли после реставрации главный дом усадьбы и экспозиции флигеля «Чайка» и Пожарного сарая.

