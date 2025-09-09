Губернатор Воробьев открыл новый сквер на территории усадьбы «Лыткарино»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский открыли новый сквер на территории усадьбы «Лыткарино». Здесь также был установлен бюст первому учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову.

«Мы сотрудничаем с Российским военно-историческим обществом, и наша задача вместе, объединив усилия, продолжать работу – кто-то реставрирует музей, усадьбу, или как здесь сделали мы – благоустраивает сквер, чтобы все это пространство жило. Мы видим, что тут уже играют в шахматы, бегают дети. Здесь невольно окунаешься в эту атмосферу, историю. Надежда Васильевна (директор Лыткаринского историко-краеведческого музея – Прим. ред.), хочу в вашем лице поблагодарить огромное количество наших руководителей музеев, всех, кто ведет экскурсии, делают это всегда с любовью», – сказал губернатор.

Петр I подарил усадьбу Никите Зотову в 1702 году, теперь она представляет собой единый архитектурно-парковый ансамбль, в котором удалось сохранить главный дом и людскую. С 1990 года здесь располагается Лыткаринский историко-краеведческий музей.

«Когда я готовил лекцию об Александре Ивановиче Чернышеве (это «русский Джеймс Бонд», легендарная фигура), случайно узнал, что чудом сохранилось имение, где он жил. Просто сел в машину, в выходной день сюда приехал, узнал много интересного. И вот мы когда вышли из музея, смотрим, а здесь какие-то руины. Тогда я обратился вместе с музейными работниками к Андрею Юрьевичу, и произошло чудо. Потому что в центре города вот так образовался парк, причем не просто парк, а исторический парк, это же часть усадьбы. И все за такие короткие сроки - это действительно можно назвать подарком Александру Ивановичу от потомков», – сказал Мединский.

В рамках первого этапа благоустройства здесь обустроили сквер с бюстом князю А.И. Чернышеву и солнечными часами. Теперь на площади в 1,1 га было создано новое пространство с аллеями и дорожками, розарием, зеленым лабиринтом, детскими и спортивными площадками, амфитеатром и не только. Работы прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сквер появился на месте здания аварийного детского сада, которое снесли по просьбам местных жителей.

В Подмосковье более 4,5 тыс. объектов культурного наследия, из них свыше 1,2 тыс. федерального значения. За последние пять лет здесь отреставрировали и восстановили музей-усадьбу Д.И. Менделеева «Боблово» (Клин), Усадьбу «Даровое» (Зарайск), Звенигородский Манеж и другие территории. В числе совместных проектов с Российским военно-историческим обществом – восстановление Усадьбы Татищева в городском округе Солнечногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.