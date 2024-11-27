Владелец усадьбы «Гребнево» Андрей Ковалев провел встречу с молодежью Подмосковья

Председатель Общероссийского движения предпринимателей, владелец усадьбы «Гребнево» и ГК «Экоофис» Андрей Ковалев провел встречу с молодежью Подмосковья в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мы завершаем серию наших паблик-токов в этом году. Более пяти тысяч молодых ребят встретились с пятью спикерами из разных сфер (...) Их объединяет не только профессионализм, но и четкая гражданская позиция, неравнодушие и служение Родине», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Участники встречи обсудили тему развития карьеры и предпринимательской деятельности. Ковалев подчеркнул, что сегодня от молодежи ждут не только профессиональных знаний, но и личностного роста, упорства и дисциплины. Он также отметил важность развития командного духа и креативности.

Помимо этого, обсудили музыку. Ковалев поделился своими секретами написания песен и рассказал, как найти вдохновение в повседневной жизни.