Во Фрязино проведут капремонт детского сада при третьей школе

Во Фрязино продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы №3 имени Героя Советского Союза Александра Григорьевича Дудкина, подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить до конца 2026 года.

Площадь здания составляет 856 кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.