Во Фрязино увеличили производство окон

Подмосковная компания MELKE (группа компаний «Пластика окон») из Фрязино по итогам третьего квартала 2025 года увеличила объемы производства окон более чем на 40%, месячные объемы производства предприятия достигли 1,4 тыс. тонн оконного профиля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В августе-сентябре мы поставили производственный рекорд – выпустили 2,8 тыс. тонн оконного профиля. Учитывая, что в целом рынок оконных систем в России падает в этом году на 25-30%, наш производственный рост свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности продукции MELKE», – рассказал основатель компании MELKE Владимир Петюшин.

По его словам, по итогам этого года рост объемов производства может составить 12%. Компания состоит из 13 производственных цехов, там работают более 1,8 тыс. сотрудников. Производитель является одним из лидеров отечественного рынка окон, а также поставляет продукцию на экспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.