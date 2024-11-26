Во Власихе задержали курьера мошенников, пытавшихся похитить у пенсионерки 2 млн рублей

Во Власихе задержали пособника мошенников, которые пытались похитить у пенсионерки два миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Местной жительнице в возрасте 76 лет позвонил якобы сотрудник Центробанка. Злоумышленник сообщил, что мошенники пытаются перевести деньги со счета женщины. Чтобы сохранить денежные средства, пенсионерке нужно было следовать указаниям «сотрудников Госуслуг и правоохранительных органов».

Вскоре поступил звонок якобы от представителей Госуслуг и «правоохранителей». Те заверили женщину в том, что ей нужно снять со счетов два миллиона рублей и передать их «государственному курьеру».

Пенсионерка отправилась в банк, но смогла снять наличными только 538 тысяч рублей. Там она поняла, что имеет дело с мошенниками и позвонила в полицию.

Под контролем оперативников наличные деньги были переданы пособнику злоумышленников, после чего мужчину задержали. Им оказался житель Новосибирска.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Задержанного заключили под стражу.