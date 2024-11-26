Во Власихе задержали курьера мошенников, пытавшихся похитить у пенсионерки 2 млн рублей

Официально

Фото: [ГУ МВД России по МО]

Во Власихе задержали пособника мошенников, которые пытались похитить у пенсионерки два миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Местной жительнице в возрасте 76 лет позвонил якобы сотрудник Центробанка. Злоумышленник сообщил, что мошенники пытаются перевести деньги со счета женщины. Чтобы сохранить денежные средства, пенсионерке нужно было следовать указаниям «сотрудников Госуслуг и правоохранительных органов».

Вскоре поступил звонок якобы от представителей Госуслуг и «правоохранителей». Те заверили женщину в том, что ей нужно снять со счетов два миллиона рублей и передать их «государственному курьеру».

Пенсионерка отправилась в банк, но смогла снять наличными только 538 тысяч рублей. Там она поняла, что имеет дело с мошенниками и позвонила в полицию.

Под контролем оперативников наличные деньги были переданы пособнику злоумышленников, после чего мужчину задержали. Им оказался житель Новосибирска.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Задержанного заключили под стражу.

Актуально
Подмосковье
ГУ МВД России по Московской области