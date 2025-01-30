Водителям Московской области рассказали об обстановке на дорогах утром

Утром в четверг, 30 января, загруженность дорог Подмосковья оценивается в четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что основные пробки наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Каширском, Варшавском, Киевском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.