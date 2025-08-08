Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 8 августа, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 0,5% меньше по сравнению со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Минском, Можайском шоссе. Кроме того, пробки есть на Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей региона призвали не забывать о правилах дорожного движения, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.