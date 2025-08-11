Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 11 августа, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн транспортных средств, что на 1% меньше по сравнению со средним значением за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время передвижения в связи с осадками, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.