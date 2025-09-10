Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 10 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 5,5% больше в сравнении со средними показателями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.

