Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в понедельник, 8 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 6,5% больше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей региона призвали соблюдать осторожность во время движения и не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.