Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах утром

Утром в среду, 13 августа, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей — на 0,2% больше по сравнению со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.