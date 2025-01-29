Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в среду, 29 января, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировали 913 тыс. автомобилей, что на 1% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшие затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трассы А-105 и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, небольшие пробки есть на Варшавском Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.