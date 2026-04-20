Волоколамская прокуратура помогла восстановить права юноши с инвалидностью на получение социальной пенсии

Волоколамская городская прокуратура Московской области отреагировала на обращение матери ребенка‐инвалида и провела проверку по факту нарушения социальных прав ее сына.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области, история началась в 2008 году, когда мальчик получил право на социальную пенсию как ребенок‐инвалид. Ситуация изменилась в сентябре 2025 года: после достижения совершеннолетия юноше по ошибке назначили социальную пенсию по инвалидности II группы на общих основаниях.

Эта ошибка привела к серьезному снижению размера ежемесячных выплат — сумма уменьшилась более чем на 8,5 тыс. руб. Для семьи, рассчитывающей на прежнюю поддержку государства, такое сокращение стало ощутимым ударом.

Сотрудники прокуратуры тщательно изучили обстоятельства дела и установили факт нарушения. В результате в адрес заместителя управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области было направлено представление с требованием устранить допущенные нарушения. Документ рассмотрели и удовлетворили в установленном порядке.

Благодаря вмешательству надзорного органа права молодого человека на получение социальной пенсии были полностью восстановлены. Более того, компенсированы все недоплаты: в полном объеме перечислены средства за прошедший период — общая сумма составила свыше 47 тыс. руб.

