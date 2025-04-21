Волонтерский центр Подольска передал две партии гуманитарной помощи участникам СВО

Волонтерский центр Подольска передал участникам СВО еще две партии гуманитарной помощи. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Так, были собраны строительные инструменты, маскировочные сети, лекарства и многое другое. Груз передали жительницам, чьи супруги находятся в зоне СВО. Его доставят на Харьковское и Сватово-Купянское направление.

Волонтерский центр открыт на улице Ульяновых, д. 1. Здесь ежедневно принимают гуманитарную помощь для военнослужащих. Договориться о встрече можно по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, на какие меры поддержки могут рассчитывать бойцы СВО в Подмосковье.