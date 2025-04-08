Воробьев рассказал Путину о поддержке участников СВО в рамках рабочей встречи

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в рамках которой они обсудили социальные вопросы, в том числе помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Губернатор подчеркнул, что вопрос их поддержки «имеет принципиально важное значение».

«У нас работает фонд „Защитники Отечества“, работает, как я считаю, результативно, потому что те жалобы или обращения, скорее, которые мы получаем по тем или иным видам проблем, решаются регулярно. Плюс у нас в каждом муниципалитете также есть подразделения, которые занимаются семьями наших ребят», — сказал Воробьев.

Президент напомнил, что через фонд уже прошли 18 тыс. человек, включая членов семей военных. Помимо этого, в регионе запустили региональный проект в рамках программы «Время героев», в нем примут участие около 6 тыс. человек.

Отдельное внимание Воробьев уделил центрам реабилитации. Так, в регионе запустили центр для слепоглухонемых, которые «активно работает, помогает и очень востребован». Кроме того, в ходе встречи Путин и Воробьев затронули работу волонтеров, с некоторыми из которых президент встречался на прямой линии.

«Я хотел сделать акцент на наше волонтерское движение, которое есть в каждом городе. Это центры, которые сегодня работают и объединяют очень разных людей: и молодых, и тех, кто уже в заметном возрасте. Но они все очень бескорыстно, от всей души работают», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в регионе работают с Белгородом и Курском, чтобы оказать помощь местным жителям.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».