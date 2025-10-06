Волонтеры из Одинцово доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Волонтеры из Одинцово доставили в зону проведения специальной военной операции новую партию гуманитарной помощи. Об этом рассказали в администрации округа.

Груз передали военнослужащим на Покровском, Кураховском, Запорожском, Константиновском и других направлениях. В его составе — спальные мешки, инструменты, сети, газ, газовые плиты, белье, вода, продукты, средства личной гигиены, лекарства.

Одинцовский пункт сбора гумпомощи открыт каждый день с 9:00 до 18:00 на улице Маршала Жукова, 26.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность проактивного оказания поддержки бойцам спецоперации и их семьям.