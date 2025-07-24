Волонтеры серебряного возраста из Подольска поделились опытом на региональном форуме

Волонтеры серебряного возраста из Подольска приняли участие в региональном форуме, который собрал более 100 добровольцев и активистов со всего Подмосковья.

До этого активистов волонтерского движения наградили за участие в проекте «Формирование комфортной городской среды», отметили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В рамках форума участники обменялись опытом и обсудили планы. Состоялась панельная дискуссия о развитии федеральной программы «Молоды душой». Также прошли встречи с экспертами на тему создания медиаконтента и эффективной работы в команде.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что за пять лет к движению «Волонтеры Подмосковья» присоединились более 56 тыс. человек.