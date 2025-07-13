Воробьев: более 56 тыс человек вступили за первые 5 лет движения «Волонтеры Подмосковья»

В Московской области 13 июля состоялось торжественное мероприятие, посвящённое пятилетию регионального движения добровольцев. В Красногорске, на живописном берегу Павшинской поймы, прошёл масштабный фестиваль, который собрал участников со всех уголков области.

Глава Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех участников движения с его пятилетием. Он подчеркнул, что за это время волонтёры Подмосковья совершили почти 9 тысяч добрых дел, что является очень важным и своевременным вкладом в общее дело.

Воробьев напомнил, что именно волонтеры во все времена приходят на помощь людям в самые трудные моменты их жизни, не прося ничего взамен.

«Пять лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило добровольческие, общественные и молодежные организации. В их рядах сегодня уже только самых активных 56 тысяч человек», — приводится в поздравлении главы региона.

В рамках гуманитарной инициативы «Доброе дело» Андрей Воробьёв организовал сбор и отправку почти 8,5 тысячи тонн помощи жителям Донбасса. Молодые люди собирают и самостоятельно доставляют грузы в новые регионы и на линию фронта.