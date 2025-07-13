Воробьев: более 56 тыс человек вступили за первые 5 лет движения «Волонтеры Подмосковья»
Губернатор Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем
Фото: [Форум муниципальных депутатов фракций «Единая Россия» в Красногорске/Медиасток.рф]
В Московской области 13 июля состоялось торжественное мероприятие, посвящённое пятилетию регионального движения добровольцев. В Красногорске, на живописном берегу Павшинской поймы, прошёл масштабный фестиваль, который собрал участников со всех уголков области.
Глава Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех участников движения с его пятилетием. Он подчеркнул, что за это время волонтёры Подмосковья совершили почти 9 тысяч добрых дел, что является очень важным и своевременным вкладом в общее дело.
Воробьев напомнил, что именно волонтеры во все времена приходят на помощь людям в самые трудные моменты их жизни, не прося ничего взамен.
«Пять лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило добровольческие, общественные и молодежные организации. В их рядах сегодня уже только самых активных 56 тысяч человек», — приводится в поздравлении главы региона.
В рамках гуманитарной инициативы «Доброе дело» Андрей Воробьёв организовал сбор и отправку почти 8,5 тысячи тонн помощи жителям Донбасса. Молодые люди собирают и самостоятельно доставляют грузы в новые регионы и на линию фронта.
«Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — заключил губернатор Московской области.