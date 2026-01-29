Воспитанники Семейного центра «Созвездие» Рузы посетили центр кинологической службы

Центр расположен в Теряево. В ходе экскурсии детям показали, как работают собаки — в том числе как они ищут наркотики и взрывчатые вещества, а также потерявшихся людей.

Также сотрудники рассказали ребятам, как вести себя при встрече с незнакомой собакой. Кроме того, все желающие смогли погладить животных и покормить их.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии ГУ МВД России по региону.