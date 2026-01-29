Воспитанники Семейного центра «Созвездие» Рузы посетили центр кинологической службы
Фото: [СЦ "Созвездие"]
Воспитанники Семейного центра «Созвездие» Рузы посетили центр кинологической службы ГУ МВД России по Московской области. Об итогах поездки рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Центр расположен в Теряево. В ходе экскурсии детям показали, как работают собаки — в том числе как они ищут наркотики и взрывчатые вещества, а также потерявшихся людей.
Также сотрудники рассказали ребятам, как вести себя при встрече с незнакомой собакой. Кроме того, все желающие смогли погладить животных и покормить их.
