Врач из Истры рассказала, как есть грибы без вреда для здоровья

Участковый терапевт Истринской больницы Ирина Пиголкина рассказала, как есть грибы и не вредить здоровью. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врача, грибы — низкокалорийный продукт, богатый витаминами и микроэлементами, однако они тяжело усваиваются. В них содержится хитин, для расщепления которого необходим фермент, отсутствующий у человека. Поэтому при употреблении большого количества грибов может возникнуть вздутие или тошнота, а также участиться стул.

Помимо этого, грибы впитывают токсины, пестициды и радионуклиды из окружающей среды. В связи с этим их нельзя собирать у дорог и промышленных зон.

Грибы противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почечной и печеночной недостаточности. Их не рекомендуется давать детям до 10 лет, беременным и кормящим женщинам. Не следует сочетать грибы с мучными изделиями, рыбой, картофелем и алкоголем.

Кроме того, следует помнить о ядовитых и условно съедобных грибах. Особенно опасны домашние консервы из-за риска ботулизма. Собирать лучше только хорошо известные виды. В случае сомнений лучше перестраховаться. Если после употребления грибов возникло недомогание, тошнота, рвота, необходимо обратиться к врачу.