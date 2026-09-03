Пророчество на берегах Неглинки: верующие отметят День святого Петра, покровителя Москвы

Ежегодно в начале осени православные христиане вспоминают первого митрополита Киевского и всея Руси, чье имя тесно связано с возвышением Москвы. Святитель Петр, известный своими пророчествами об освобождении от ига и единстве земель, почитается как небесный покровитель столицы. В день его памяти, 6 сентября, верующие обращаются к нему с просьбами о мире, здравии и исцелении глазных недугов, следуя заветам укрепления духа. Подробности узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Когда отмечают день памяти

День памяти святителя Петра, первого московского покровителя, закреплен в церковном календаре с 1480 года. Эта дата — 6 сентября — стала престольным праздником, напоминающим о заслугах священнослужителя, который перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву в 1325 году, навсегда изменив ход русской истории.

Жизненный путь и служение

Родившись на Волыни, Петр с 12 лет посвятил себя монастырской жизни, обучаясь иконописи и аскезе. Основав обитель на берегу реки Рати, он прославился благочестием на всю Волынь, что привлекло внимание Константинопольского патриарха Афанасия. Тот возвел Петра на русскую митрополию.

Как отмечает профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Фоминых, годы правления святителя пришлись на тяжелый период татарского ига и междоусобных войн князей. Главный подвиг первосвятителя заключался в сохранении единой веры среди народа и примирении враждующих сторон. Святитель Петр призвал князей к миролюбию, единству, подчеркивает религиовед.

Дар предвидения

С именем святого связано два важнейших пророчества. Он предрек грядущее освобождение от татарского ига, что вселило в соотечественников несокрушимую надежду. Кроме того, Петр предсказал возвышение Москвы как главного, престольного града, которому суждено объединить русские земли. Именно поэтому святитель считается хранителем столицы и миротворцем, способствующим укреплению державы.

Правила праздника и о чем молятся

В день памяти, 6 сентября, верующие посещают храмы. Центральные богослужения традиционно проходят в Высокопетровском монастыре в Москве, основанном самим Петром в 1315 году на берегу реки Неглинка. Там совершаются праздничная литургия и крестный ход.

Святителя просят о благополучии в семье и коллективе, об исцелении от глазных болезней, а также о даровании сил для преодоления житейских трудностей. Однако главное, по словам профессора Фоминых, — это искренняя молитва «из глубины души» об укреплении веры и надежды.

Что нельзя делать 6 сентября

Этот день следует провести в кругу близких, проявляя милосердие. Строгий запрет налагается на сквернословие, ссоры и даже мысленные пожелания зла. Особо важно избегать уныния, которое считается грехом. Также не рекомендуется отказывать в помощи просящим, так как сам святой при жизни ратовал за единение и взаимовыручку.