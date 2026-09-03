Свыше 1,3 тыс. постановлений за нарушения содержания и выгула питомцев выписали в Подмосковье
В Подмосковье вынесли свыше 1,3 тыс. постановлений за нарушения выгула собак
Фото: [Медиасток.рф]
Свыше 1,3 тыс. постановлений за нарушения содержания и выгула питомцев выписали в Подмосковье с начала года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Совокупная сумма выписанных штрафов составила более ₽3 млн. В большинстве случаев нарушения были связаны с несоблюдением правил выгула и отсутствием регистрации питомцев.
Проконсультироваться по вопросам содержания животных можно с операторами контакт-центра по номеру 8 (800) 550-65-22.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.