Свыше 1,3 тыс. постановлений за нарушения содержания и выгула питомцев выписали в Подмосковье

В Подмосковье вынесли свыше 1,3 тыс. постановлений за нарушения выгула собак

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Свыше 1,3 тыс. постановлений за нарушения содержания и выгула питомцев выписали в Подмосковье с начала года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Совокупная сумма выписанных штрафов составила более ₽3 млн. В большинстве случаев нарушения были связаны с несоблюдением правил выгула и отсутствием регистрации питомцев.

Проконсультироваться по вопросам содержания животных можно с операторами контакт-центра по номеру 8 (800) 550-65-22.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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