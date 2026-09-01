Социальные выплаты к 1 сентября получили более 140 тыс. школьников Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

«В Подмосковье многодетные семьи, родители детей с инвалидностью и родные погибших бойцов получили выплаты на детей к школе. Этой поддержкой охвачено свыше 140 тыс. школьников», - сообщил глава министерства Андрей Кирюхин.

Он отметил, что выплаты жителям были направлены автоматически. Многодетные семьи получили по ₽3 тыс. на каждого школьника. Семьи с низкими доходами — ₽7 тыс. Родители детей-инвалидов с низким доходом — по ₽13 тыс. на каждого ребенка. Семьи погибших участников СВО в течение года получают ₽10 тыс. (или ₽7 тыс., если уже назначена ежегодная выплата для многодетных).

Кроме того, более 1 тыс. ребят получили подарочные наборы к учебному году, состоящие из рюкзака и комплекта школьных принадлежностей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний.