Врач из Подмосковья рассказала, как справиться с похмельем

По словам медика, важно как можно скорее вывести из организма токсины, восстановить водно-солевой баланс и снять боль. Делать это нужно осторожно, не увлекаясь приемом медикаментов и народными средствами. Из последних некоторые действительно могут помочь. Так, рассол от квашеной капусты, соленых огурцов или моченых яблок содержит минералы — это позволяет быстро восстановить водно-солевой баланс. Для этого достаточно одного стакана.

Из медикаментов не обязательно принимать дорогостоящие препараты. Помочь могут и такие доступные средства, как активированный уголь, витамины С и В, настойка элеутерококка.

Врач подчеркнула, что для облегчения симптомов не нужно употреблять больше алкоголя. Это может вызвать временное облегчение, но в результате создаст замкнутый круг.