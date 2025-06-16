Врачи ДКЦ им. Рошаля помогли подростку с 10-сантиметровой опухолью слюнной железы

Специалисты Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля успешно прооперировали подростка с 10-сантиметровой опухолью слюнной железы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте 12 лет с новообразованием. Ранее ему уже удаляли подобную опухоль, однако со временем она развилась снова.

Ребенка направили на операцию. Она длилась два часа. Несмотря на то, что рубцовые изменения после прошлой операции значительно осложняли доступ к новой опухоли, врачам удалось удалить долю слюнной железы, в которой содержались многочисленные опухолевые узлы, с сохранением лицевого нерва. Таким образом были сохранены двигательные функции лица.

После операции ребенок прошел курс антибактериальной терапии. Сейчас он чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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