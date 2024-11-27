Врачи в Долгопрудном удалили пациентке 15-сантиметровую кисту с паразитами

Специалисты Долгопрудненской больницы удалили пациентке крупную кисту с паразитами. О необычном случае из врачебной практики рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 26 лет. Женщина жаловалась на боль и опухоль на бедре, которая появилась несколько лет назад. Новообразование не беспокоило, и поэтому пациентка не обращалась за медицинской помощью.

Как показало обследование, между мышцами бедра женщины образовалась киста размером 15 сантиметров, которая содержала жидкость. Пациентку направили на операцию.

Хирурги аккуратно отделили кисту от прилегающих тканей и извлекли. Внутри были обнаружены хитиновые оболочки с множественными паразитарными кистами, что является типичным проявлением эхинококка. Однако, чаще всего эхинококк селится в печени. Случай проникновения паразита в конечность врачи больницы назвали исключительным.

После операции пациентка прошла противопаразитарную терапию. Сейчас она выписана на амбулаторное лечение.