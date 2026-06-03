Врачи в Красногорске спасли мужчину, который случайно выпил уксусную эссенцию

Специалисты Красногорской больницы спасли мужчину, который случайно выпил уксусную эссенцию и получил ожог желудка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили жителя, который жаловался на сильное жжение во рту, многократную рвоту и общую слабость. Оказалось, что он принял за воду жидкость в бутылке и случайно выпил около 50 мл уксусной эссенции.

Врачи выявили гиперемию слизистой рта и химический ожог третьей степени пищевода и желудка. На протяжении пяти дней пациент получал консервативное лечение. В результате его состояние улучшилось. Через неделю его выписали под амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям рассказал о строительстве новых больниц.