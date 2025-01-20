Врачи в Ногинске спасли мужчину с массивной кровопотерей из-за ножевого ранения

Ногинские медики спасли жизнь мужчине, потерявшему 2,5 литра крови

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Фото: [Медиасток.рф]

Специалисты Ногинской больницы спасли мужчину, который потерял 2,5 литра крови из-за ножевого ранения. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение в тяжелом состоянии поступил житель в возрасте 40 лет. Из-за ранения бедренной артерии пациент потерял большое количество крови и находился в состоянии геморрагического шока.

Мужчину экстренно направили на операцию. Специалисты провели ревизию раневого канала и пластику глубоко-бедренной артерии. Таким образом, кровотечение было остановлено. После этого пациента перевели в отделение интенсивной терапии для восполнения кровопотери.

Благодаря помощи врачей жизнь мужчины была спасена. При этом сохранилась двигательная функция правой ноги. На данный момент пациент выписан.

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