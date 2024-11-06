Врачи в Орехово-Зуево спасли пенсионера с крупными кистами в паховой области

Специалисты Орехово-Зуевской больницы спасли пенсионера с крупными кистами, расположенными в паховой области. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 70 лет. У пациента была сильно увеличена мошонка. Выяснилось, что в паховой области мужчины образовались две крупные кисты придатка яичка. Размер каждой составлял около девяти сантиметров.

Пенсионера направили на операцию. Врачи удалили оба образования, не повредив их оболочки. В кистах содержалось порядка 0,4 литра жидкости.

На данный момент мужчина выписан. В рамках реабилитации ему требуется носить компрессионное белье.