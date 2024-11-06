Врачи в Подмосковье помогли юноше, который не мог спать из-за сильной боли в ноге

Специалисты МОДКТОБ помогли молодому человеку, который ночами мучился от сильной боли в ноге. Причиной недомогания была опухоль костей, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 16 лет. Юноша рассказал, что около трех месяцев ночами его мучает сильная боль в ноге. Выяснилось, что у пациента остеоид-остеома — доброкачественная опухоль костей. Для нее характерен болевой синдром в ночное время.

Подростка направили на операцию. Врачи удалили патологический очаг вместе с измененными тканями. Их образцы были отправлены на гистологическое исследование.

Пока кость не восстановится, пациенту нужно будет носить гипсовую лангету. На данный момент юноша выписан. Теперь его ждет реабилитационный период.