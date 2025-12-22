Всемирно известный кардиохирург Лео Бокерия отмечает день рождения

Всемирно известный кардиохирург и общественный деятель Лео Бокерия отмечает день рождения. 22 декабря медику исполнилось 86 лет. Постановлением губернатора Московской области от 18 февраля 2021 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

Бокерия провел более 10 тыс. операций на открытом сердце, относится к небольшому числу выдающихся профессионалов мира, которые выполняют весь известный арсенал операций на сердце с применением искусственного кровообращения при самой разнообразной патологии у детей и взрослых.

Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчиры. Он академик Российской академии наук, создатель крупнейшей в стране кардиохирургической школы, педагог, воспитавший не одно поколение кардиохирургов, кардиологов, реаниматологов, специалистов по смежным профилям.

Бокерия трудовую деятельность начал лаборантом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова (далее — мединститут) в 1964 году, будучи студентом пятого курса этого института.

В 1965 году окончил его по специальности «лечебное дело» и был распределен в аспирантуру мединститута, по окончании которой был принят на работу НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева в 1968 году. Прошел ступени от старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора, а затем директора (1994–2019 гг.) этого головного учреждения Минздрава России по профилю сердечно-сосудистая хирургия. В ноябре 2019 г. назначен почетным президентом НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева.

Является руководителем кафедры сердечно-сосудистой хирургии I Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова. Автор более 50 монографий, более 20 руководств и учебных пособий.

В 2019 году в качестве директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Бокерия и правительство Подмосковья заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на теоретическую разработку и внедрение в практику здравоохранения региона новых технологий организации и оказания медицинской помощи на основе использования современных организационно-управленческих решений, техники, инфокоммуникационных технологий и квалифицированных кадров.

Бокерия — член Общественной палаты РФ с момента ее основания. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденом Александра Невского, иностранными и общественными знаками отличия. Заслуженный деятель науки РФ. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР и Государственной премии РФ, премии правительства РФ.