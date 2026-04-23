Всероссийские учения по антитеррористической безопасности прошли в Подмосковье

Официально

Фото: [Главное управление региональной безопасности Московской области]

Всероссийские учения по антитеррористической безопасности прошли в Подмосковье. Как сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области, были отработаны действия работников, обучающихся, сотрудников охраны образовательных учреждений, сотрудников оперативных служб в случае угрозы теракта, в том числе с использованием БПЛА.

Участниками учений стали более 4 тыс. образовательных учреждений региона. В их рамках отработали порядок действий при вооруженном нападении и при срабатывании взрывного устройства.

«Такие мероприятия направлены на повышение готовности специалистов к оперативному реагированию и минимизацию последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также совершенствование навыков координации действий сотрудников образовательных организаций и экстренных служб», - отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Щелковского колледжа и пообщался со студентами.

Актуально
Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области