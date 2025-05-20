Всероссийский флешмоб «Красивый выход» прошел в Подольске в рамках «Сиреневого фестиваля» в КПЦ «Дубровицы». Об этом рассказали в администрации округа.

В мероприятии приняли участие активистки подольского клуба «Жизнь женщин». Они надели вечерние платья с туфлями на каблуках, сделали макияж и красивые прически. При создании образов предпочтение отдали всем оттенкам сиреневого.

Инициатор всероссийского движения «Красивый выход» — дизайнер из Санкт-Петербурга Анна Михайлова. В Подольске флешмоб впервые прошел осенью прошлого года.

Ранее сообщалось, что «Сиреневый фестиваль» в Подольске посетили более 1 тыс. человек.