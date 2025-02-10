За неделю качество атмосферного воздуха проверили в 16 округах Подмосковья

В Подмосковье за неделю проверили качество атмосферного воздуха в 16 округах. Исследования провели специалисты мобильных эколабораторий ГКУ МО «Мособлэкомониторинг», рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, за период с 31 января по 7 февраля лаборатории совершили 21 выезд. В их рамках были отобраны пробы воздуха в Химках, Пушкино, Щелково, Балашихе, Чехове и других округах.

Качество воздуха было проверено по 32 загрязняющим веществам. В результате каких-либо превышений загрязняющих веществ выявлено не было.

По итогам исследований были определены округа с самым чистым воздухом. Это Химки, Мытищи и Луховицы.