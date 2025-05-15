Заместитель главы Подольска Ольга Шашкова провела обход микрорайона Кутузово

Заместитель главы Подольска Ольга Шашкова и депутат Денис Бесогонов проверили содержание территорий в микрорайоне Кутузово. Об этом рассказали в администрации округа.

В рамках обхода проверили проведение дорожного ремонта на улице Багратиона. Сейчас здесь проводят замену бортового камня. Протяженность ремонтируемого участка составляет 4,5 тыс. кв. м. Работы завершат до конца июня.

Также проверили качество уборки улиц. Было поручено усилить эту работу — качественнее очищать территории дворов и общественные пространства, убрать смет с прибордюрной части.

Кроме того, Шашкова поручила оперативно привести в порядок детскую площадку, убрать рекламные листовки с фасадов домов и опор ЛЭП. Все выявленные замечания были переданы в работу профильным специалистам.

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