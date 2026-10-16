Замминистра энергетики Подмосковья принял участие в дискуссии по цифровизации отрасли в рамках РЭН-2026

В рамках РЭН‑2026 состоялась сессия «Магия цифр: цифровой ТЭК», посвященная роли цифровых технологий в развитии топливно‑энергетического комплекса. Одним из ведущих спикеров стал заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников.

В своем выступлении он обозначил приоритеты региона в сфере цифровизации и рассказал о практических шагах, которые Московская область предпринимает для повышения надежности и прозрачности работы энергетического комплекса.

«Особое внимание в регионе уделяется теплоэнергетике — одной из крупнейших систем в Российской Федерации. Перед нами стоит задача создать цифровой двойник системы теплоснабжения. Подход к разработке цифровой модели мы делаем человекоцентричным: для этого в первую очередь повысить надежность теплоснабжения, а во вторую — обеспечить контроль качества услуг, которые оказывают предприятия», - рассказал Дмитрий Крашенинников.

В регионе действуют свыше 300 предприятий в сфере теплоснабжения в 56 округах. Существующая разрозненность и «лоскутная» цифровизация — один из главных вызовов, с которыми сталкивается область. Наличие в регионе таких структур, как «Мособлэнерго» и «Мособлгаз», позволяет выстраивать бесшовные процессы и использовать уже отлаженные ими механизмы взаимодействия.

Важным результатом работы в этом направлении стало создание официального цифрового двойника — Государственной информационной системы Московской области «Инженерные сети». Система позволяет комплексно отслеживать состояние объектов, предотвращать инциденты и аварии, а также минимизировать технологические ограничения.

Дмитрий Крашенинников отметил, что регион видит свою роль в том, чтобы создавать условия для цифровизации на уровне предприятий: обеспечивать методологическую поддержку, формировать единые стандарты обмена данными и содействовать интеграции локальных решений в общую цифровую среду.

«Мы считаем, что находимся на верном пути, и уже видим хорошие результаты, — подытожил замминистра. — Дальнейшее развитие цифровой модели позволит сделать систему теплоснабжения еще более прозрачной, управляемой и надёжной для жителей региона».