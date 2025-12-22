Заслуженный машиностроитель РСФСР Владимир Овчар отмечает день рождения

Советский и российский организатор энергомашиностроительной промышленности, гендиректор Волгодонского производственного объединения «Атоммаш» Овчар Владимир Герасимович 22 декабря отмечает день рождения. Постановлением губернатора Московской области от 30 сентября 1999 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

Владимир Герасимович родился 22 декабря 1940 года в селе Олзон Селенгинского района Бурятской АССР. Окончил Томский политехнический институт по специальности «промышленная теплоэнергетика» в 1963 году.

Трудовую деятельность начал в 1963 году мастером на секретном заводе (п/я 64) в городе Омске. С 1965 по 1978 год работал на Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе инженером-конструктором, затем — начальником цеха. С 1978 по 1982 год — главный инженер Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе.

С 1982 по 1987 год — главный инженер Волгодонского производственного объединения «Атоммаш», затем его генеральный директор. В 1988 году назначен первым заместителем начальника Главного производственного управления министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. С 1989 по 1992 год — директор Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе. С 1992 по 1997 год — гендиректор Открытого акционерного общества «Подольский машиностроительный завод», затем — Открытого акционерного общества «Подольский машиностроительный завод». Член КПСС с 1965 года. Избирался делегатом XXVII съезда КПСС, членом Подольского городского комитета КПСС. С 1998 года — председатель Совета директоров промышленных предприятий города Подольска.

Более 40 лет работал в Московской области, в том числе свыше 20 лет на одном предприятии.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР. Заслуженный машиностроитель РСФСР. Почетный гражданин города Подольска.