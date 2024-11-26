Завод в Серпухове к концу года выпустит более 3,5 тысячи лифтов

Более трех с половиной тысяч лифтов выпустит Серпуховский лифтостроительный завод к концу уходящего года, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как рассказали на предприятии, план на следующий год — выпустить свыше трех тысяч лифтов. Затем, в течение нескольких лет, планируется производить как минимум пять тысяч лифтов в год.

Сейчас на заводе реализуют около 130 проектов по проектированию и производству разного оборудования. Общее число сотрудников предприятия составляет четыре с половиной сотни человек.