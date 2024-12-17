Земельный участок для строительства пожарного депо передали в Химках

Участок расположен в поселке Лунево. Его площадь составляет 0,25 гектара. На нем появится депо из быстровозводимых модульных конструкций. Оно рассчитано на три пожарных поста.

Ввод объекта запланирован на второй квартал следующего года. Это позволит повысить оперативность реагирования пожарных служб и сократить время прибытия пожарных на места вызовов.