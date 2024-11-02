Железнодорожники отремонтировали более пятидесяти пешеходных переходов в этом году

С начала 2024 года сотрудники московской магистрали провели ремонт более 50 одноуровневых пешеходных переходов в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

В рамках ремонта специалисты заменили покрытие на переходах, обновили ограждения, а также установили знаки безопасности. Жителей и гостей региона также призвали неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на объектах инфраструктуры, проезда и перехода через пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.