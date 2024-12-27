Житель Пушкино в ходе пьяной ссоры ударил приятеля ножом
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Житель Пушкино 1978 года рождения в ходе пьяной ссоры ударил своего приятеля ножом. Мужчину, задержали, передает ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, преступление было совершено в поселке Черкизово. Двое приятелей распивали спиртное в частном доме на Речной улице. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, и один из них ударил оппонента ножом.
Пострадавший — мужчина 1964 года рождения — самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали.
Нападавшего задержали. На мужчину завели уголовное дело. Выяснилось, что он уже был судим.