Житель Видного предстанет перед судом за разбой и убийство

Житель Видного предстанет перед судом в Подмосковье за разбой и убийство, которые были совершены более 10 лет назад. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Убийство было совершено в октябре 2011 года. Мужчина и его соучастник проникли в квартиру потерпевшего и нанесли ему несколько ножевых ранений. От полученных травм тот скончался на месте. После этого злоумышленники похитили золотую цепочку с крестом и скрылись.

В 2013 году обвиняемый и его соучастники напали на продавца в магазине «Хороший». Злоумышленники угрожали потерпевшему пистолетом и избили его. Похитив более 65 тыс. рублей, они скрылись.

После этого обвиняемый долгое время скрывался. В 2025 году его личность установили, и мужчина был задержан. Дело в отношении него будет рассмотрено Московским областным судом.

