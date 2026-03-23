Жителей Луховиц предупредили об ограничении движения на Белоомутской переправе

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили жителей об ограничении движения на Белоомутской переправе. Это связано с повышением уровня воды в Оке.

Сейчас переправа осуществляется с помощью пассажирского понтона, рассчитанного на 12 мест. График его движения синхронизирован с расписанием автобусов.

От и до левого берега со стороны поселка Белоомут курсируют два маршрута. Это № 4 «АТП — Белоомут в/ч» и № 39 «Белоомут — Ловцы — Гидроузел». От и до правого берега ходят маршруты № 26 «Луховицы — Белоомут» и № 53 «Белоомут — Коломна (а/в Коломна)».

Для перевозки легкового автотранспорта можно воспользоваться Дединовской переправой. Она расположена в одноименном селе.

Движение возобновится по мере снижения уровня воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к весеннему паводку.